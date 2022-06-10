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Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
5.0
2
14 990 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
    Арт. О00000004984
    5.0
    2
    Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
    Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
    Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
    Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
    Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
    Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
      Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
      Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
      Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
      Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
      Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
      Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01

      Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01

      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004984
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Подходит для аккумуляторов, В
      		36
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Быстрозарядное устройство с охлаждением Husqvarna QC330 (9670914-01) для простой и быстрой зарядки литиево-ионных аккумуляторов. Имеет компактный размер, прочную конструкцию и встроенные индикаторы заряда. Совместим со всеми аккумуляторами Husqvarna серии BLi.

        Преимущества

        • Устройство для быстрой зарядки всех типов аккумуляторов Husqvarna, в том числе и для профессионального использования сотрудниками коммунальных служб
        • Имеет систему индикации статуса процесса зарядки (2 светодиода) и уникальную функцию автоматического охлаждения аккумулятора в процессе зарядки, что способствует увеличения его срока службы