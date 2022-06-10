Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01
Арт. О00000004984
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Подходит для аккумуляторов, В
|36
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Быстрозарядное устройство с охлаждением Husqvarna QC330 (9670914-01) для простой и быстрой зарядки литиево-ионных аккумуляторов. Имеет компактный размер, прочную конструкцию и встроенные индикаторы заряда. Совместим со всеми аккумуляторами Husqvarna серии BLi.
Преимущества
- Устройство для быстрой зарядки всех типов аккумуляторов Husqvarna, в том числе и для профессионального использования сотрудниками коммунальных служб
- Имеет систему индикации статуса процесса зарядки (2 светодиода) и уникальную функцию автоматического охлаждения аккумулятора в процессе зарядки, что способствует увеличения его срока службы