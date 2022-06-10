Зарядное устройство Husqvarna QC330 9670914-01

Преимущества

Устройство для быстрой зарядки всех типов аккумуляторов Husqvarna, в том числе и для профессионального использования сотрудниками коммунальных служб

Имеет систему индикации статуса процесса зарядки (2 светодиода) и уникальную функцию автоматического охлаждения аккумулятора в процессе зарядки, что способствует увеличения его срока службы

Быстрозарядное устройство с охлаждением Husqvarna QC330 (9670914-01) для простой и быстрой зарядки литиево-ионных аккумуляторов. Имеет компактный размер, прочную конструкцию и встроенные индикаторы заряда. Совместим со всеми аккумуляторами Husqvarna серии BLi.