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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 100
5.0
2
1 580 ₽
Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 100
    Арт. 715326
    5.0
    2
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 100

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 100

      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 715326
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кулон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Регулировка тока заряда
      		нет
      Тип индикации
      		лампочка
      Все характеристики
      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Зарядное устройство Кулон 100 - самое дешевое в линейке Кулон зарядное устройство. Заряжает автомобильный аккумулятор в полностью автоматическом режиме. Возможно крепить на стену.

        Преимущества

        • Индикация наличия напряжения на выходе (левый зеленый светодиод) и выходного тока (правый трехцветный, для которого зеленый цвет соответствует малому току в нагрузку, желтый - среднему току около 2,5 А, красный - максимальному току)
        • Электронная схема защиты, обеспечивающая защиту от перегрузок и коротких замыканий
        • При неправильном подключении аккумулятора (переполюсовке), которого рекомендуется избегать, сгорает предохранитель, при этом останутся гореть зеленым цветом оба светодиода, но напряжения на выходных клеммах уже не будет
        • Габаритные размеры 160 мм х 84 мм х 60 мм
        • Масса 0,50 кг