Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 100
Арт. 715326
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Регулировка тока заряда
|нет
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Тип индикации
|лампочка
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- Зарядное устройство Кулон 100 - самое дешевое в линейке Кулон зарядное устройство. Заряжает автомобильный аккумулятор в полностью автоматическом режиме. Возможно крепить на стену.
Преимущества
- Индикация наличия напряжения на выходе (левый зеленый светодиод) и выходного тока (правый трехцветный, для которого зеленый цвет соответствует малому току в нагрузку, желтый - среднему току около 2,5 А, красный - максимальному току)
- Электронная схема защиты, обеспечивающая защиту от перегрузок и коротких замыканий
- При неправильном подключении аккумулятора (переполюсовке), которого рекомендуется избегать, сгорает предохранитель, при этом останутся гореть зеленым цветом оба светодиода, но напряжения на выходных клеммах уже не будет
- Габаритные размеры 160 мм х 84 мм х 60 мм
- Масса 0,50 кг