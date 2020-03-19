Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 106

Зарядное устройство Кулон 106 - лучший выбор для быстрой зарядки севшего автомобильного аккумулятора. Зарядное устройство имеет индикацию наличия напряжения на выходе (левый зеленый светодиод) и выходного тока (правый трехцветный, для которого зеленый цвет соответствует малому току в нагрузку, желтый - среднему току около 2,5 А, красный - максимальному току).

Преимущества