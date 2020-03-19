Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 106
Арт. 715327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ток заряда, А
|6
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Тип индикации
|лампочка
- Зарядное устройство Кулон 106 - лучший выбор для быстрой зарядки севшего автомобильного аккумулятора. Зарядное устройство имеет индикацию наличия напряжения на выходе (левый зеленый светодиод) и выходного тока (правый трехцветный, для которого зеленый цвет соответствует малому току в нагрузку, желтый - среднему току около 2,5 А, красный - максимальному току).
Преимущества
- Зарядное устройство имеет алгоритм работы, обеспечивающий оптимальную скорость заряда, не допуская при этом опасного для батареи перенапряжения и защищающий аккумуляторную батарею от перезаряда
- Устройство имеет электронную схему защиты, обеспечивающую защиту от перегрузок и коротких замыканий. От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем
- Оптимальное сочетание цены и функций
- Легкий и удобный в использовании