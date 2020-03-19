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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 106
4.3
9
Найти аналог
Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 106
    Арт. 715327
    4.3
    9
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 106

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 106

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715327
      4.3
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Кулон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ток заряда, А
      		6
      Тип индикации
      		лампочка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство Кулон 106 - лучший выбор для быстрой зарядки севшего автомобильного аккумулятора. Зарядное устройство имеет индикацию наличия напряжения на выходе (левый зеленый светодиод) и выходного тока (правый трехцветный, для которого зеленый цвет соответствует малому току в нагрузку, желтый - среднему току около 2,5 А, красный - максимальному току).

        Преимущества

        • Зарядное устройство имеет алгоритм работы, обеспечивающий оптимальную скорость заряда, не допуская при этом опасного для батареи перенапряжения и защищающий аккумуляторную батарею от перезаряда
        • Устройство имеет электронную схему защиты, обеспечивающую защиту от перегрузок и коротких замыканий. От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем
        • Оптимальное сочетание цены и функций
        • Легкий и удобный в использовании