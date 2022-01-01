Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 305
Арт. X1307101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ток заряда, А
|5
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Зарядное устройство представляет собой высокочастотный импульсный преобразователь напряжения, управляемый микроконтроллером. Устройство содержит электронную схему защиты от перегрузок и коротких замыканий
Преимущества
- ЗУ может работать в одном из четырех автоматических режимов, выбираемых пользователем: автомобиль - мотоцикл - бесперебойный блок питания - блок питания
- ЗУ полностью управляется микроконтроллером, что позволяет реализовать пятиэтапный интеллектуальный процесс заряда любых АКБ для разных условий эксплуатации
- Зарядное устройство Кулон 305 также может использоваться как блок питания с напряжением 13 В
- Имеет режим заряда и восстановления полностью разряженных батарей
- От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем