Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 305
Найти аналог
Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 305
    Арт. X1307101
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 305
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 305
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 305
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 305

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307101

      Характеристики

      Производитель
      		Кулон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ток заряда, А
      		5
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство представляет собой высокочастотный импульсный преобразователь напряжения, управляемый микроконтроллером. Устройство содержит электронную схему защиты от перегрузок и коротких замыканий

        Преимущества

        • ЗУ может работать в одном из четырех автоматических режимов, выбираемых пользователем: автомобиль - мотоцикл - бесперебойный блок питания - блок питания
        • ЗУ полностью управляется микроконтроллером, что позволяет реализовать пятиэтапный интеллектуальный процесс заряда любых АКБ для разных условий эксплуатации
        • Зарядное устройство Кулон 305 также может использоваться как блок питания с напряжением 13 В
        • Имеет режим заряда и восстановления полностью разряженных батарей
        • От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем