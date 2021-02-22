Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 707A

Преимущества

Зарядное устройство Кулон 707A с индикацией тока заряда. Прибор имеет ручную регулировку зарядного тока и напряжения ограничения. Может использоваться в режиме блока питания с напряжением 15,0 В для низковольтного электронного и электрооборудования. Максимальный ток заряда 7A.