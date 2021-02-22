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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 707A
Арт. 715263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ток заряда, А
|7
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Регулировка тока заряда
|плавная
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Преимущества
- Комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения
- Зарядное устройство имеет электронную схему защиты, обеспечивающую защиту прибора и аккумуляторной батареи от перегрузок и короткого замыкания. От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем
- Комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения