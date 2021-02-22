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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 707A
4.4
9
3 540 ₽
Зарядные устройства
  • Персональная скидка
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 707A
Арт. 715263
4.4
9
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 707A
  • Персональная скидка

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 707A

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3 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 715263
4.4
9

Характеристики

Производитель
Кулон
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. ток заряда, А
7
Регулировка тока заряда
плавная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Зарядное устройство Кулон 707A с индикацией тока заряда. Прибор имеет ручную регулировку зарядного тока и напряжения ограничения. Может использоваться в режиме блока питания с напряжением 15,0 В для низковольтного электронного и электрооборудования. Максимальный ток заряда 7A.

    Преимущества

    • Комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения
    • Зарядное устройство имеет электронную схему защиты, обеспечивающую защиту прибора и аккумуляторной батареи от перегрузок и короткого замыкания. От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем