Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-707D
Арт. 715264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ток заряда, А
|7
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Регулировка тока заряда
|плавная
Зарядное устройство Кулон-707D с цифровой индикацией параметров заряда — тока и напряжения. Прибор имеет ручную регулировку максимального зарядного тока и напряжения ограничения. Может использоваться в режиме регулируемого блока питания с напряжением от 6,0 В до 15,5 В для низковольтного электронного и электрооборудования.
Преимущества
- Цифровой ЖКИ-индикатор
- Комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения
- Зарядное устройство имеет электронную схему защиты, обеспечивающую защиту прибора и аккумуляторной батареи от перегрузок и короткого замыкания. От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем