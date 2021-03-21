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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-707D
5.0
3
Найти аналог
Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-707D
    Арт. 715264
    5.0
    3
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-707D

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-707D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715264
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Кулон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ток заряда, А
      		7
      Регулировка тока заряда
      		плавная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Зарядное устройство Кулон-707D с цифровой индикацией параметров заряда — тока и напряжения. Прибор имеет ручную регулировку максимального зарядного тока и напряжения ограничения. Может использоваться в режиме регулируемого блока питания с напряжением от 6,0 В до 15,5 В для низковольтного электронного и электрооборудования.

        Преимущества

        • Цифровой ЖКИ-индикатор
        • Комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения
        • Зарядное устройство имеет электронную схему защиты, обеспечивающую защиту прибора и аккумуляторной батареи от перегрузок и короткого замыкания. От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем