Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-707D

Зарядное устройство Кулон-707D с цифровой индикацией параметров заряда — тока и напряжения. Прибор имеет ручную регулировку максимального зарядного тока и напряжения ограничения. Может использоваться в режиме регулируемого блока питания с напряжением от 6,0 В до 15,5 В для низковольтного электронного и электрооборудования.

Преимущества