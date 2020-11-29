Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 715A

Зарядное устройство Кулон 715A со стрелочным индикатором тока заряда. Имеет ручную регулировку зарядного тока и напряжения ограничения. Может использоваться в режиме блока питания с напряжением 15,0 В для низковольтного электронного и электрооборудования. Максимальный ток заряда 15A.

Преимущества

