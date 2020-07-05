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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D
4.5
11
Найти аналог
Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D
    Арт. 715261
    4.5
    11
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715261
      4.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Кулон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ток заряда, А
      		15
      Регулировка тока заряда
      		плавная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Зарядное устройство для аккумуляторов кулон 715d — проверенный временем прибор от отечественного производителя, предназначенный для заряда автомобильных аккумуляторов. Подходит для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM и щелочных. Основное преимущество перед конкурентами у этого приспособления - это его живучесть и приспособляемость. К примеру, если аккумулятор поврежден, то кулон не станет подавать больший ток, чем тому необходим. Отследить параметры заряда легко можно на индикаторе. Кулон в дополнительном режиме можно использовать и как автомобильное устройство регулируемого блока питания. Устройство модели 715d эксплуатируется в условиях от - 25 °С до + 40 °С и относительной влажности до 98% при температуре воздуха + 25 °С. Зарядное устройство имеет возможность регулировки максимального напряжения и силы тока, подаваемого на аккумулятор. Эргономичность и узнаваемость дизайна корпуса только добавляет достоинств кулону 715d.

        Преимущества Зарядное устройство кулон 715d:

        • Удобный, информативный цифровой ЖКИ-индикатор со всеми необходимыми показателями;
        • Режим блока питания с напряжением от 6 до 15 Вольт;
        • Предохранение от перенапряжения батареи;
        • Идеален для климата средней полосы;
        • Автоматическая защита от короткого замыкания.

        Комплектация:

        • Зарядное устройство с сетевым шнуром и со съемной крышкой отсека проводов;
        • Провод красно-черный с зажимами «крокодил» и вилками для присоединения;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Индивидуальная упаковочная коробка.