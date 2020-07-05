Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ток заряда, А
|15
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Регулировка тока заряда
|плавная
Зарядное устройство для аккумуляторов кулон 715d — проверенный временем прибор от отечественного производителя, предназначенный для заряда автомобильных аккумуляторов. Подходит для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM и щелочных. Основное преимущество перед конкурентами у этого приспособления - это его живучесть и приспособляемость. К примеру, если аккумулятор поврежден, то кулон не станет подавать больший ток, чем тому необходим. Отследить параметры заряда легко можно на индикаторе. Кулон в дополнительном режиме можно использовать и как автомобильное устройство регулируемого блока питания. Устройство модели 715d эксплуатируется в условиях от - 25 °С до + 40 °С и относительной влажности до 98% при температуре воздуха + 25 °С. Зарядное устройство имеет возможность регулировки максимального напряжения и силы тока, подаваемого на аккумулятор. Эргономичность и узнаваемость дизайна корпуса только добавляет достоинств кулону 715d.
Преимущества Зарядное устройство кулон 715d:
- Удобный, информативный цифровой ЖКИ-индикатор со всеми необходимыми показателями;
- Режим блока питания с напряжением от 6 до 15 Вольт;
- Предохранение от перенапряжения батареи;
- Идеален для климата средней полосы;
- Автоматическая защита от короткого замыкания.
Комплектация:
- Зарядное устройство с сетевым шнуром и со съемной крышкой отсека проводов;
- Провод красно-черный с зажимами «крокодил» и вилками для присоединения;
- Руководство по эксплуатации;
- Индивидуальная упаковочная коробка.