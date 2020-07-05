Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон-715D

Зарядное устройство для аккумуляторов кулон 715d — проверенный временем прибор от отечественного производителя, предназначенный для заряда автомобильных аккумуляторов. Подходит для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM и щелочных. Основное преимущество перед конкурентами у этого приспособления - это его живучесть и приспособляемость. К примеру, если аккумулятор поврежден, то кулон не станет подавать больший ток, чем тому необходим. Отследить параметры заряда легко можно на индикаторе. Кулон в дополнительном режиме можно использовать и как автомобильное устройство регулируемого блока питания. Устройство модели 715d эксплуатируется в условиях от - 25 °С до + 40 °С и относительной влажности до 98% при температуре воздуха + 25 °С. Зарядное устройство имеет возможность регулировки максимального напряжения и силы тока, подаваемого на аккумулятор. Эргономичность и узнаваемость дизайна корпуса только добавляет достоинств кулону 715d.

Преимущества Зарядное устройство кулон 715d:

Удобный, информативный цифровой ЖКИ-индикатор со всеми необходимыми показателями;

Режим блока питания с напряжением от 6 до 15 Вольт;

Предохранение от перенапряжения батареи;

Идеален для климата средней полосы;

Автоматическая защита от короткого замыкания.

Комплектация: