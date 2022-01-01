Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 912

Преимущества

Может использоваться в качестве регулируемого блока питания с напряжением от 1.0 В до 16.0 В для низковольтного электронного и электрооборудования

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять прибором дистанционно с мобильных устройств через стандартный браузер с максимальным удобством

Алгоритм работы обеспечивает корректный режим заряда и восстановления даже очень сильно разряженных батарей, а так же безопасное долговременное хранение в режиме поддержания заряда

Зарядное устройство Кулон-912 предназначено для заряда и восстановления большинства типов аккумуляторных батарей (в дальнейшем - АКБ) - щелочных, гелевых, AGM, WET, GEL с номинальным напряжением 3 - 12 Вольт и емкостью 1...200 А*ч, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах и т. д.