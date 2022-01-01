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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 912
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 912
    Арт. X1307151
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 912

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кулон 912

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1307151

      Характеристики

      Производитель
      		Кулон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ток заряда, А
      		12
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство Кулон-912 предназначено для заряда и восстановления большинства типов аккумуляторных батарей (в дальнейшем - АКБ) - щелочных, гелевых, AGM, WET, GEL с номинальным напряжением 3 - 12 Вольт и емкостью 1...200 А*ч, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах и т. д. 

        Преимущества

        • Может использоваться в качестве регулируемого блока питания с напряжением от 1.0 В до 16.0 В для низковольтного электронного и электрооборудования
        • Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять прибором дистанционно с мобильных устройств через стандартный браузер с максимальным удобством
        • Алгоритм работы обеспечивает корректный режим заряда и восстановления даже очень сильно разряженных батарей, а так же безопасное долговременное хранение в режиме поддержания заряда