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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 160/12
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 160/12
    Арт. fubag_608
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 160/12

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 160/12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_608

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		8
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство FUBAG MICRO 160/12 68826 - простое и компактное оборудование, предназначенное для быстрой и качественной зарядки аккумуляторных батарей емкостью до 160 Ач. Небольшие размеры и вес обеспечивают удобство транспортировки и хранения устройства. Наличие в комплекте поставки клемм и зажимов, разъема для прикуривателя позволяет выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая тип подключения

        Преимущества

        • Компактность и малый вес
        • Различные типы подключения в комплекте
        • Простое управление
        • Способен заряжать аккумуляторы грузовиков, тракторов и прочей тяжелой техники
        • Ток зарядки - 2..8 А
        • 2 ступени регулировки тока зарядки