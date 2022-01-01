Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 160/12

Преимущества

Компактность и малый вес

Различные типы подключения в комплекте

Простое управление

Способен заряжать аккумуляторы грузовиков, тракторов и прочей тяжелой техники

Ток зарядки - 2..8 А

2 ступени регулировки тока зарядки

Зарядное устройство FUBAG MICRO 160/12 68826 - простое и компактное оборудование, предназначенное для быстрой и качественной зарядки аккумуляторных батарей емкостью до 160 Ач. Небольшие размеры и вес обеспечивают удобство транспортировки и хранения устройства. Наличие в комплекте поставки клемм и зажимов, разъема для прикуривателя позволяет выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая тип подключения