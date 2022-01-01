Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 160/12
Арт. fubag_608
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|8
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Зарядное устройство FUBAG MICRO 160/12 68826 - простое и компактное оборудование, предназначенное для быстрой и качественной зарядки аккумуляторных батарей емкостью до 160 Ач. Небольшие размеры и вес обеспечивают удобство транспортировки и хранения устройства. Наличие в комплекте поставки клемм и зажимов, разъема для прикуривателя позволяет выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая тип подключения
Преимущества
- Компактность и малый вес
- Различные типы подключения в комплекте
- Простое управление
- Способен заряжать аккумуляторы грузовиков, тракторов и прочей тяжелой техники
- Ток зарядки - 2..8 А
- 2 ступени регулировки тока зарядки