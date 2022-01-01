Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag Smart 225

Преимущества

100 % зарядка всех видов свинцовых аккумуляторов

Интеллектуальная система зарядки: в случае отключения тока в сети цикл зарядки автоматически продолжается с того уровня, где он прервался

Принудительная зарядка даже при сильной разрядке аккумулятора

Защита электроники на борту автомобиля

Защита против перемены полярности или неправильного напряжения аккумулятора

Автоматическая компенсация колебаний тока в сети

Зарядное устройство FUBAG SMART 225/24 28005 используется для зарядки любых видов свинцовых аккумуляторов. Регулятор зарядного тока переключается в трех режимах, 7, 10, 15 ампер. Также переключается и зарядное напряжение, 6, 12 и 24 вольта. Аппарат управляется специальным процессором, что делает его способным заряжать сильно разряженные аккумуляторные батареи. Встроенная программа регенерации дает возможность восстановить сульфатированный аккумулятор