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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag Smart 225
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag Smart 225
    Арт. X1307114
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag Smart 225

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag Smart 225

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1307114

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		15
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство FUBAG SMART 225/24 28005 используется для зарядки любых видов свинцовых аккумуляторов. Регулятор зарядного тока переключается в трех режимах, 7, 10, 15 ампер. Также переключается и зарядное напряжение, 6, 12 и 24 вольта. Аппарат управляется специальным процессором, что делает его способным заряжать сильно разряженные аккумуляторные батареи. Встроенная программа регенерации дает возможность восстановить сульфатированный аккумулятор

        Преимущества

        • 100 % зарядка всех видов свинцовых аккумуляторов
        • Интеллектуальная система зарядки: в случае отключения тока в сети цикл зарядки автоматически продолжается с того уровня, где он прервался
        • Принудительная зарядка даже при сильной разрядке аккумулятора
        • Защита электроники на борту автомобиля
        • Защита против перемены полярности или неправильного напряжения аккумулятора
        • Автоматическая компенсация колебаний тока в сети