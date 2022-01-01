Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag Smart 225
Арт. X1307114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|15
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Зарядное устройство FUBAG SMART 225/24 28005 используется для зарядки любых видов свинцовых аккумуляторов. Регулятор зарядного тока переключается в трех режимах, 7, 10, 15 ампер. Также переключается и зарядное напряжение, 6, 12 и 24 вольта. Аппарат управляется специальным процессором, что делает его способным заряжать сильно разряженные аккумуляторные батареи. Встроенная программа регенерации дает возможность восстановить сульфатированный аккумулятор
Преимущества
- 100 % зарядка всех видов свинцовых аккумуляторов
- Интеллектуальная система зарядки: в случае отключения тока в сети цикл зарядки автоматически продолжается с того уровня, где он прервался
- Принудительная зарядка даже при сильной разрядке аккумулятора
- Защита электроники на борту автомобиля
- Защита против перемены полярности или неправильного напряжения аккумулятора
- Автоматическая компенсация колебаний тока в сети