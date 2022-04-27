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Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520 OX
5.0
3
Найти аналог
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520 OX
    Арт. 77777X79225
    5.0
    3
    Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520 OX

      Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520 OX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X79225
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Особенности
      		индикатор уровня заряда
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство AL 101 Stihl 48504302520 предназначено для зарядка аккумуляторов AK 10, AK 20, AK 30, AL 100, AL 200, AL300. Оснащено светодиодным индикатором зарядки для удобства использования. При окончании зарядки устройство автоматически отключается, можно вешать на стену.

        Преимущества

        • Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи
        • Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов
        • При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается
        • ЗУ можно вешать на стену