Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520 OX
Арт. 77777X79225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
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Особенности
|индикатор уровня заряда
- Зарядное устройство AL 101 Stihl 48504302520 предназначено для зарядка аккумуляторов AK 10, AK 20, AK 30, AL 100, AL 200, AL300. Оснащено светодиодным индикатором зарядки для удобства использования. При окончании зарядки устройство автоматически отключается, можно вешать на стену.
Преимущества
- Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи
- Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов
- При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается
- ЗУ можно вешать на стену