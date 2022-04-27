Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520 OX

Преимущества

Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи

Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов

При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается

ЗУ можно вешать на стену

Зарядное устройство AL 101 Stihl 48504302520 предназначено для зарядка аккумуляторов AK 10, AK 20, AK 30, AL 100, AL 200, AL300. Оснащено светодиодным индикатором зарядки для удобства использования. При окончании зарядки устройство автоматически отключается, можно вешать на стену.