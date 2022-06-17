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Зарядное устройство для Вихрь ДА-12Л-2К (стакан ЗУ12Л1 KP)
5.0
2
Найти аналог
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство для Вихрь ДА-12Л-2К (стакан ЗУ12Л1 KP)
    Арт. О00000013642
    5.0
    2
    Зарядное устройство для Вихрь ДА-12Л-2К (стакан ЗУ12Л1 KP)

      Зарядное устройство для Вихрь ДА-12Л-2К (стакан ЗУ12Л1 KP)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013642
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		12
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство Вихрь ЗУ12Л1 KP (71/8/52) работает от стандартной электросети и имеет напряжение 12 В. Это позволяет за короткое время восстановить запас аккумулятора дрели-шуруповерта и обеспечивает длительный период автономной работы.

        Преимущества

        • Комфортная эксплуатация модели достигается за счет предустановленных световых индикаторов, сообщающих о текущем цикле зарядки
        • При изготовлении изделия использован качественный материал, устойчивый к внешнему воздействию и не подверженный появлению трещин, сколов, царапин и других механических повреждений