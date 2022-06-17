Зарядное устройство для Вихрь ДА-12Л-2К (стакан ЗУ12Л1 KP)

Преимущества

Комфортная эксплуатация модели достигается за счет предустановленных световых индикаторов, сообщающих о текущем цикле зарядки

При изготовлении изделия использован качественный материал, устойчивый к внешнему воздействию и не подверженный появлению трещин, сколов, царапин и других механических повреждений

Зарядное устройство Вихрь ЗУ12Л1 KP (71/8/52) работает от стандартной электросети и имеет напряжение 12 В. Это позволяет за короткое время восстановить запас аккумулятора дрели-шуруповерта и обеспечивает длительный период автономной работы.