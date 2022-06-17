Зарядное устройство для Вихрь ДА-12Л-2К (стакан ЗУ12Л1 KP)
Арт. О00000013642
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Подходит для аккумуляторов, В
|12
|
Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Зарядное устройство Вихрь ЗУ12Л1 KP (71/8/52) работает от стандартной электросети и имеет напряжение 12 В. Это позволяет за короткое время восстановить запас аккумулятора дрели-шуруповерта и обеспечивает длительный период автономной работы.
Преимущества
- Комфортная эксплуатация модели достигается за счет предустановленных световых индикаторов, сообщающих о текущем цикле зарядки
- При изготовлении изделия использован качественный материал, устойчивый к внешнему воздействию и не подверженный появлению трещин, сколов, царапин и других механических повреждений