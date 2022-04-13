Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
5.0
2
4 679 ₽
5 850 ₽
Зарядные устройства
  • Персональная скидка
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Арт. X1307147
5.0
2
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
  • Персональная скидка
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost

Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 171 ₽
4 679 ₽
5 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1307147
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. ток заряда, А
23
Защита от влаги и пыли
IP20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 171 ₽
4 679 ₽
5 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
6 230 ₽
4.3
Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWE (ручная, тип аккумулятора li-ion)
11 999 ₽
12 790 ₽
4.1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWE (ручная, тип аккумулятора li-ion)
  • -791 ₽
Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
1 049 ₽
1 310 ₽
Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
  • -261 ₽
Электроды Esab OK 46.00 4мм
2 904 ₽
4.0
Электроды Esab OK 46.00 4мм
Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
1 125 ₽
5.0
Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
775 ₽
Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
3 360 ₽
4 000 ₽
4.0
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
  • -640 ₽
Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
49 090 ₽
4.4
Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
1 150 ₽
5.0
Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
Нет в наличии
5.0
Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Заряднопредпусковое устройство PATRIOT BCT-30 Boost применяется в сервисах или непосредственно владельцем автомобиля. Небольшие габариты и вес позволяют держать аппарат в машине. Изделие предназначено для работы со свинцовыми или кислотными аккумуляторами. Имеется режим ускоренной зарядки с повышенной силой тока. Для зарядки с различным напряжением можно воспользоваться специальным переключателем на панели управления. Специальная рукоятка упрощает транспортировку. Дополнительные системы защиты предохраняют электронику от неправильной полярности или скачков напряжения.

    Преимущества

    • Удобная рукоятка. Перемещение оборудования упрощает специальная рукоятка с плоской поверхностью
    • Вентилируемый корпус. Теплый воздух из корпуса отводится за счет сквозной вентиляции
    • Встроенный амперметр. В PATRIOT BCT-30 Boost силу тока можно отслеживать при помощи встроенного амперметра
    • Изолированные клеммы
    • Отделение в корпусе для кабелей и клемм
    • Вся необходимая информация прописана на передней панели
    • Высокое качество производимых работ
    • Эффективное охлаждение
    • Ток заряд/boost 16/20 А
    • Прочный корпус
    • Не требует специального сервисного обслуживания