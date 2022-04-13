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Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Арт. X1307147
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Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost
Арт. X1307147
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. ток заряда, А
|23
|
Защита от влаги и пыли
|IP20
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- -791 ₽
Заряднопредпусковое устройство PATRIOT BCT-30 Boost применяется в сервисах или непосредственно владельцем автомобиля. Небольшие габариты и вес позволяют держать аппарат в машине. Изделие предназначено для работы со свинцовыми или кислотными аккумуляторами. Имеется режим ускоренной зарядки с повышенной силой тока. Для зарядки с различным напряжением можно воспользоваться специальным переключателем на панели управления. Специальная рукоятка упрощает транспортировку. Дополнительные системы защиты предохраняют электронику от неправильной полярности или скачков напряжения.
Преимущества
- Удобная рукоятка. Перемещение оборудования упрощает специальная рукоятка с плоской поверхностью
- Вентилируемый корпус. Теплый воздух из корпуса отводится за счет сквозной вентиляции
- Встроенный амперметр. В PATRIOT BCT-30 Boost силу тока можно отслеживать при помощи встроенного амперметра
- Изолированные клеммы
- Отделение в корпусе для кабелей и клемм
- Вся необходимая информация прописана на передней панели
- Высокое качество производимых работ
- Эффективное охлаждение
- Ток заряд/boost 16/20 А
- Прочный корпус
- Не требует специального сервисного обслуживания
- Удобная рукоятка. Перемещение оборудования упрощает специальная рукоятка с плоской поверхностью