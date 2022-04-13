Заряднопредпусковое устройство для автомобильного аккумулятора Patriot BCT-30 Boost

Заряднопредпусковое устройство PATRIOT BCT-30 Boost применяется в сервисах или непосредственно владельцем автомобиля. Небольшие габариты и вес позволяют держать аппарат в машине. Изделие предназначено для работы со свинцовыми или кислотными аккумуляторами. Имеется режим ускоренной зарядки с повышенной силой тока. Для зарядки с различным напряжением можно воспользоваться специальным переключателем на панели управления. Специальная рукоятка упрощает транспортировку. Дополнительные системы защиты предохраняют электронику от неправильной полярности или скачков напряжения.

Преимущества