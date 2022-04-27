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Защита наружного блока 1000*800*500
5.0
2
3 587 ₽
Для кондиционеров
  • Персональная скидка
Защита наружного блока 1000*800*500
Арт. X699432818
5.0
2
  • Персональная скидка

Защита наружного блока 1000*800*500

Дарим скидки за
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3 587 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. X699432818
5.0
2

Характеристики

Производитель
Эгида
Тип комплектующего
защита наружного блока
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 587 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Антивандальная решетка (ограждение) - защита для наружного блока кондиционера. Представляет собой конструкцию из решетки (размер ячейки 25х50) для антивандальной защиты и от кражи наружного блока кондиционера. Разборная универсальная антивандальная защита состоит из двух боковых стенок, одной передней стенки и козырька. Стенки представляют собой решетку из стальных прутьев, приваренных к стальной раме, крыша - металлический лист. Защита комплектуется метизами для сборки (болты, гайки и шайбы).

    Преимущества

    • Изготовлен из высокотехнологичного материала
    • Надежность