Защита наружного блока 1000*800*500

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Антивандальная решетка (ограждение) - защита для наружного блока кондиционера. Представляет собой конструкцию из решетки (размер ячейки 25х50) для антивандальной защиты и от кражи наружного блока кондиционера. Разборная универсальная антивандальная защита состоит из двух боковых стенок, одной передней стенки и козырька. Стенки представляют собой решетку из стальных прутьев, приваренных к стальной раме, крыша - металлический лист. Защита комплектуется метизами для сборки (болты, гайки и шайбы).