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Защита наружного блока 800*600*501
5.0
2
Найти аналог
Для кондиционеров
    Защита наружного блока 800*600*501
    Арт. X69925
    5.0
    2

      Защита наружного блока 800*600*501

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69925
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Тип комплектующего
      		защита наружного блока
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Антивандальная решетка (ограждение) - защита для наружного блока кондиционера. Представляет собой конструкцию из решетки (размер ячейки 25х50) для антивандальной защиты и от кражи наружного блока кондиционера. Разборная универсальная антивандальная защита состоит из двух боковых стенок, одной передней стенки и козырька. Стенки представляют собой решетку из стальных прутьев, приваренных к стальной раме, крыша - металлический лист. Ограждение комплектуется метизами для сборки (болты, гайки и шайбы).

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность