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Защитное стекло BestWeld
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Защитные стекла
Защитное стекло BestWeld
Защитные стекла
Защитное стекло BestWeld
Арт. X132802137
5.0
2
Защитное стекло BestWeld
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Нет в наличии
Арт. X132802137
5.0
2
Характеристики
Производитель
Материал
стекло
Габариты, мм
110x90
Все характеристики
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Защитное стекло устанавливается на светофильтр с внешней стороны, защищая его от искр, брызг металла и прочих источников механического и термического повреждения.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы