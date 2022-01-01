Затирочная машина электр. Samsan PTE 36 (380В)
Арт. X1292270346
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1000x1000x860
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Напряжение сети, В
|380
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Макс. скорость вращения, об/мин
|132
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Диаметр диска, мм
|900
Электрическая затирочная машина Samsan РТЕ 36 предназначена для затирки (заглаживания) бетона и других сухих упрочняющих составов. Samsan РТЕ 36 - хорошая замена бензиновым затирочным машинам на финишной обработке затирочной машиной бетонного основания.
Особенности
- Выполняет функцию заглаживания диском и затирки лопастями (с регулированным углом наклона лопастей)
- Удобная ручка пуска машины на рукоятке управления
- Безопасность для окружающей среды
- Удобство в эксплуатации
- Легкое обслуживание