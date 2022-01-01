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Затирочная машина электр. Samsan PTE 36 (380В)
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Затирочные машины
    Затирочная машина электр. Samsan PTE 36 (380В)
    Арт. X1292270346
    Затирочная машина электр. Samsan PTE 36 (380В)

      Затирочная машина электр. Samsan PTE 36 (380В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1292270346

      Характеристики

      Производитель
      		Samsan
      Габариты, мм
      		1000x1000x860
      Напряжение сети, В
      		380
      Макс. скорость вращения, об/мин
      		132
      Диаметр диска, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Электрическая затирочная машина Samsan РТЕ 36 предназначена для затирки (заглаживания) бетона и других сухих упрочняющих составов. Samsan РТЕ 36 - хорошая замена бензиновым затирочным машинам на финишной обработке затирочной машиной бетонного основания.

        Особенности

        • Выполняет функцию заглаживания диском и затирки лопастями (с регулированным углом наклона лопастей)
        • Удобная ручка пуска машины на рукоятке управления
        • Безопасность для окружающей среды
        • Удобство в эксплуатации
        • Легкое обслуживание