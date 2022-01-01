Затирочная машина электр. Samsan PTE 36 (380В)

Электрическая затирочная машина Samsan РТЕ 36 предназначена для затирки (заглаживания) бетона и других сухих упрочняющих составов. Samsan РТЕ 36 - хорошая замена бензиновым затирочным машинам на финишной обработке затирочной машиной бетонного основания.

Особенности