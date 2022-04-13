Бензиновая затирочная машина Masalta MT 24-4

Бензиновая затирочная машина MT24 (кромочники) используется для выравнивания бетонных поверхностей и покрытия пола топинговыми смесями у стен и колонн. Крутящееся защитное кольцо позволяет прижимать машину вплотную к препятствиям и качественно обработать бетон

Преимущества