Бензиновая затирочная машина Masalta MT 24-4
Арт. X1292270317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|780х780х860
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Размер лопастей, мм
|120х230
- Бензиновая затирочная машина MT24 (кромочники) используется для выравнивания бетонных поверхностей и покрытия пола топинговыми смесями у стен и колонн. Крутящееся защитное кольцо позволяет прижимать машину вплотную к препятствиям и качественно обработать бетон
Преимущества
- Складная рукоятка для транспортировки
- Регулировка управления дросселем на рукоятке
- Регулировка угла наклона лопастей
- Финишные лопасти в комплекте
- Рукоятка для подъема в стандартной комплектации
- Затирочный диск приобретается отдельно