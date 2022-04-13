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Бензиновая затирочная машина Masalta MT 24-4
5.0
2
Найти аналог
Затирочные машины
    Бензиновая затирочная машина Masalta MT 24-4
    Арт. X1292270317
    5.0
    2
    Бензиновая затирочная машина Masalta MT 24-4

      Бензиновая затирочная машина Masalta MT 24-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1292270317
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		780х780х860
      Размер лопастей, мм
      		120х230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая затирочная машина MT24 (кромочники) используется для выравнивания бетонных поверхностей и покрытия пола топинговыми смесями у стен и колонн. Крутящееся защитное кольцо позволяет прижимать машину вплотную к препятствиям и качественно обработать бетон

        Преимущества

        • Складная рукоятка для транспортировки
        • Регулировка управления дросселем на рукоятке
        • Регулировка угла наклона лопастей
        • Финишные лопасти в комплекте
        • Рукоятка для подъема в стандартной комплектации
        • Затирочный диск приобретается отдельно