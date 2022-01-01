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Затирочная машина Masalta MT 42-4
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Затирочные машины
    Затирочная машина Masalta MT 42-4
    Арт. X1292270330
    Затирочная машина Masalta MT 42-4

      Затирочная машина Masalta MT 42-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1292270330

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Затирочная машина Masalta MT 42-4

        Преимущества

        • Затирочная машина Masalta MT 42-4 служит для обработки бетонных, цементных напольных поверхностей
        • Оснащена бензиновым 4-тактным двигателем Honda GX270 с воздушным охлаждением
        • Для работы можно использовать как диски, так и лопасти. Угол наклона лопастей можно регулировать при помощи винта
        • Установлен аварийный тумблер, автоматически отключающий двигатель при потере управления. Также есть защитное кольцо диаметром 1120 мм для безопасной работы оператора;
        • Диаметр заглаживающего диска 1060 мм