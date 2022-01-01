Затирочная машина Masalta MT 42-4
- Затирочная машина Masalta MT 42-4
Преимущества
- Затирочная машина Masalta MT 42-4 служит для обработки бетонных, цементных напольных поверхностей
- Оснащена бензиновым 4-тактным двигателем Honda GX270 с воздушным охлаждением
- Для работы можно использовать как диски, так и лопасти. Угол наклона лопастей можно регулировать при помощи винта
- Установлен аварийный тумблер, автоматически отключающий двигатель при потере управления. Также есть защитное кольцо диаметром 1120 мм для безопасной работы оператора;
- Диаметр заглаживающего диска 1060 мм