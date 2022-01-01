Заточный станок Stalex SBG-250T

Преимущества

Два диска разной зернистости для широкого спектра работ. Среднезернистый абразивный круг подходит для грубой обработки, когда необходимо удалить значительное количество метала или нет необходимости добиваться низкой шероховатости поверхности. Мелкозернистый абразивный круг следует использовать для заточки инструмента или когда необходимо выдержать жёсткий допуск на размер, так как он снимает метал постепенно и позволяет добиться гладкой поверхности

Станок предназначен для работы в тяжелых и нагруженных условиях. Мощный двигатель для профессионального применения. Питание от трёхфазной сети 400 В

Возможность установки на верстак и подставку. Для предотвращения перемещения заточного станка во время работы, он должен быть надежно прикреплен к рабочей поверхности

Обрезиненные опоры для надежной устойчивости и комфортной работы оператора препятствуют скольжению, увеличивают устойчивость станка и демпфируют вибрации

Безопасная работа. Для безопасной работы мастера на установке существует несколько защитных механизмов. Для обоих шлифовальных кругов предусмотрена установка специальных экранов, положение которых поддается регулировке. Кроме того диски упрятаны в специальные чугунные ограничители, на каждом из которых имеется по патрубку вытяжки для сбора опилок и других частиц

Заточной станок STALEX SBG-250T разработан для заточки металлических деталей на профессиональном уровне, с его помощью возможно выполнение таких ручных операций, как заточка резцов, отверток, сверл, удаление излишков метала и выравнивание металлических поверхностей. В соответствии с используемым шлифовальным кругом на этом станке можно проводить обработку различных материалов.