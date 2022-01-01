Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Затвор предохранительный KRASS ЗП-К-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5, вых.М16х1,5
Найти аналог
Затвор предохрани­­тельный
    Затвор предохранительный KRASS ЗП-К-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5, вых.М16х1,5
    Арт. X13031042
    Затвор предохранительный KRASS ЗП-К-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5, вых.М16х1,5
    Затвор предохранительный KRASS ЗП-К-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5, вых.М16х1,5
      Затвор предохранительный KRASS ЗП-К-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5, вых.М16х1,5
      Затвор предохранительный KRASS ЗП-К-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5, вых.М16х1,5

      Затвор предохранительный KRASS ЗП-К-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5, вых.М16х1,5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13031042

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		кислород
      Способ установки
      		на редуктор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Затвор предохранительный ЗП-К-10 KRASS 2117568 служит для устранения прохождения обратного удара пламени, что делает процесс газосварочных работ более надежным и безопасным

        Преимущества

        • Корпус изделия выполнен из высокопрочного материала, не подверженного ударным воздействиям, а также неблагоприятному влиянию рабочего газа
        • Небольшие размеры и малый вес обеспечивают удобство при хранении и транспортировке приспособления
        • Устанавливается на выходе редуктора