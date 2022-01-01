Затвор предохранительный KRASS ЗП-К-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5, вых.М16х1,5

Преимущества

Корпус изделия выполнен из высокопрочного материала, не подверженного ударным воздействиям, а также неблагоприятному влиянию рабочего газа

Небольшие размеры и малый вес обеспечивают удобство при хранении и транспортировке приспособления

Устанавливается на выходе редуктора

Затвор предохранительный ЗП-К-10 KRASS 2117568 служит для устранения прохождения обратного удара пламени, что делает процесс газосварочных работ более надежным и безопасным