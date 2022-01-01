Преимущества:

Воздушная тепловая завеса широко используется во входах в помещения, в проемах где, нет возможности отгородиться от холодного воздуха зимой или от теплого летом;

Завеса изготовлена из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием;

Внутри корпуса расположены два вентиляторных блока с трубчатыми оребренными электронагревателями;

Цельное сопло (без перемычки посередине) не имеет «мёртвых зон» и обеспечивает надёжную защиту;

Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства PUNKER (Германия);

Точная балансировка практически исключает вибрацию и посторонний шум при работе завес;

Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией PUNKER, создает стабилизированный ламинарный поток воздуха;

Минимизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование на выходе из сопла плотного шиберующего потока, эффективно защищающего проем;

Капиллярный защитный термостат гарантирует своевременное отключение завесы при перегреве,а функция ручного перезапуска исключает повторные перегревы;

Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса;

Два режима производительности, 100% и 70%, позволяет гибко управлять завесами с учётом погодных условий;

Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;

Возможен горизонтальный или вертикальный монтаж тепловой завесы Ballu BHC-M10-T09 пульт BRC-E;

Диапазон установки температур +5…+30°С;

Точность термостата - 0,5°С;

Ток коммутации - 10 А;

Светодиодная индикация режимов работы;

Встроенная задержка выключения двигателей;

Возможность подключение нескольких завес к одному пульту;

Возможность подключения выносного датчика температуры и концевого выключателя.

Комплектация:

Инструкция.

Пульт.

Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09 пульт BRC-E используется для защиты помещения от попадания с улицы холодного воздуха, пыли и насекомых. Устройство может быть установлено как горизонтально, так и вертикально. Максимальная высота установки завесы 4 м. Данное устройство выполнено из стали с полимерным покрытием.