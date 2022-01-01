Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E
Арт. X10192348
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1085x240x220
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Частота, Гц
|50
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Макс. рекомендуемая площадь, м2
|90
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Уровень шума, дБ
|57
- Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09 пульт BRC-E используется для защиты помещения от попадания с улицы холодного воздуха, пыли и насекомых. Устройство может быть установлено как горизонтально, так и вертикально. Максимальная высота установки завесы 4 м. Данное устройство выполнено из стали с полимерным покрытием.
Преимущества:
- Воздушная тепловая завеса широко используется во входах в помещения, в проемах где, нет возможности отгородиться от холодного воздуха зимой или от теплого летом;
- Завеса изготовлена из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием;
- Внутри корпуса расположены два вентиляторных блока с трубчатыми оребренными электронагревателями;
- Цельное сопло (без перемычки посередине) не имеет «мёртвых зон» и обеспечивает надёжную защиту;
- Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства PUNKER (Германия);
- Точная балансировка практически исключает вибрацию и посторонний шум при работе завес;
- Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией PUNKER, создает стабилизированный ламинарный поток воздуха;
- Минимизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование на выходе из сопла плотного шиберующего потока, эффективно защищающего проем;
- Капиллярный защитный термостат гарантирует своевременное отключение завесы при перегреве,а функция ручного перезапуска исключает повторные перегревы;
- Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса;
- Два режима производительности, 100% и 70%, позволяет гибко управлять завесами с учётом погодных условий;
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
- Возможен горизонтальный или вертикальный монтаж тепловой завесы Ballu BHC-M10-T09 пульт BRC-E;
- Диапазон установки температур +5…+30°С;
- Точность термостата - 0,5°С;
- Ток коммутации - 10 А;
- Светодиодная индикация режимов работы;
- Встроенная задержка выключения двигателей;
- Возможность подключение нескольких завес к одному пульту;
- Возможность подключения выносного датчика температуры и концевого выключателя.
Комплектация:
- Инструкция.
- Пульт.