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Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E
    Арт. X10192348
    Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E
    Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E
    Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E
      Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E
      Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E
      Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E

      Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09, пульт BRC-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10192348

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Габариты, мм
      		1085x240x220
      Частота, Гц
      		50
      Макс. рекомендуемая площадь, м2
      		90
      Уровень шума, дБ
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая завеса Ballu BHC-M10-T09 пульт BRC-E используется для защиты помещения от попадания с улицы холодного воздуха, пыли и насекомых. Устройство может быть установлено как горизонтально, так и вертикально. Максимальная высота установки завесы 4 м. Данное устройство выполнено из стали с полимерным покрытием.

        Преимущества:

        • Воздушная тепловая завеса широко используется во входах в помещения, в проемах где, нет возможности отгородиться от холодного воздуха зимой или от теплого летом;
        • Завеса изготовлена из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием;
        • Внутри корпуса расположены два вентиляторных блока с трубчатыми оребренными электронагревателями;
        • Цельное сопло (без перемычки посередине) не имеет «мёртвых зон» и обеспечивает надёжную защиту;
        • Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства PUNKER (Германия);
        • Точная балансировка практически исключает вибрацию и посторонний шум при работе завес;
        • Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией PUNKER, создает стабилизированный ламинарный поток воздуха;
        • Минимизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование на выходе из сопла плотного шиберующего потока, эффективно защищающего проем;
        • Капиллярный защитный термостат гарантирует своевременное отключение завесы при перегреве,а функция ручного перезапуска исключает повторные перегревы;
        • Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса;
        • Два режима производительности, 100% и 70%, позволяет гибко управлять завесами с учётом погодных условий;
        • Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
        • Возможен горизонтальный или вертикальный монтаж тепловой завесы Ballu BHC-M10-T09 пульт BRC-E;
        • Диапазон установки температур +5…+30°С;
        • Точность термостата - 0,5°С;
        • Ток коммутации - 10 А;
        • Светодиодная индикация режимов работы;
        • Встроенная задержка выключения двигателей;
        • Возможность подключение нескольких завес к одному пульту;
        • Возможность подключения выносного датчика температуры и концевого выключателя.

        Комплектация:

        • Инструкция.
        • Пульт.