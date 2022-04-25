Клемма заземления Esab Return Clamp 6002
Арт. Х15518
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип клеммы
|зажим/крокодил
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Макс. раскрытие зажима, мм
|50
- Клеммы заземления обеспечивают хороший контакт с рабочей деталью при помощи медного соединения. Это дает чистый переход тока с рабочей поверхности на сварочный кабель. Клемма также имеет омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой, что обеспечивает постоянное течение тока, даже если одна из точек присоединена не полностью.
Преимущества
- Хороший контакт с рабочей деталью при помощи медного соединения
- Омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой