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Клемма заземления Esab Return Clamp 6002
5.0
2
760 ₽
Клеммы заземления
    Клемма заземления Esab Return Clamp 6002
    Арт. Х15518
    5.0
    2
    Клемма заземления Esab Return Clamp 6002

      Клемма заземления Esab Return Clamp 6002

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15518
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип клеммы
      		зажим/крокодил
      Макс. раскрытие зажима, мм
      		50
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клеммы заземления обеспечивают хороший контакт с рабочей деталью при помощи медного соединения. Это дает чистый переход тока с рабочей поверхности на сварочный кабель. Клемма также имеет омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой, что обеспечивает постоянное течение тока, даже если одна из точек присоединена не полностью.

        Преимущества

        • Хороший контакт с рабочей деталью при помощи медного соединения
        • Омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой