Оформить заказ на зажим makita шлифовальной бумаги 346102-1
Зажим Makita шлифовальной бумаги 346102-1 – это запчасть, используемая в целях интеграции на замену непригодным запчастям. Детали производства торговой марки Makita отличаются высокой надежностью: после их установки вам больше не придется бояться за работоспособность: Подошвы от марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 89 руб. на данную комплектующую оправдана употреблением надежных ресурсов.
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