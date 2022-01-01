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Зажим Makita шлифовальной бумаги 346102-1
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Подошвы
    Зажим Makita шлифовальной бумаги 346102-1
    Арт. X38720382488

      Зажим Makita шлифовальной бумаги 346102-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38720382488

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Оформить заказ на зажим makita шлифовальной бумаги 346102-1

        Зажим Makita шлифовальной бумаги 346102-1 – это запчасть, используемая в целях интеграции на замену непригодным запчастям. Детали производства торговой марки Makita отличаются высокой надежностью: после их установки вам больше не придется бояться за работоспособность: Подошвы от марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 89 руб. на данную комплектующую оправдана употреблением надежных ресурсов.

        Перед тем, как приобрести проконсультируйтесь, совместимы ли данные Подошвы с вашим инструментом. У вас есть возможность провести ремонтные работы собственноручно, но мы рекомендуем вам обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: специалисты-профессионалы установят Подошвы в вашу технику.

        Зажим Makita шлифовальной бумаги 346102-1 у вас есть возможность заказать на www.bigam.ru выгодно – по цене всего в 89 руб. Для этого свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставляем продукцию в любой населенный пункт России. В то же время вам доступен самовывоз из розничного магазина «Бигам» в вашем городе – это бесплатно при любой сумме оформленного заказа. Если у вас остались вопросы относительно приобретения, а также замены запчастей в нашем сервисном центре, звоните по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы предоставляем зажим makita шлифовальной бумаги 346102-1 от проверенных поставщиков или же изготовителя – торговой марки Makita.