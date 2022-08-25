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Зажим напильника Stihl 56057504303 4.0 мм 3/8" РМ
5.0
1
4 490 ₽
Напильники
    Зажим напильника Stihl 56057504303 4.0 мм 3/8" РМ
    Арт. X188145970
    5.0
    1
    Зажим напильника Stihl 56057504303 4.0 мм 3/8" РМ

      Зажим напильника Stihl 56057504303 4.0 мм 3/8" РМ

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. X188145970
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заточное устройство Stihl 2 в 1, P 3/8 - практичный инструмент для быстрой заточки режущих зубьев и ограничителей глубины реза без отрыва от работы. Используется во время заточки пильной цепи 3/8" для фиксации напильника диаметром 4 мм. Устройство позволяет легко и быстро за один прием заточить зубья или ограничители глубины реза. Для пильных цепей c шагом 3/8".

        Преимущества:

        • Высокая прочность;
        • Долговечность;
        • Быстрая заточка.