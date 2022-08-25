Зажим напильника Stihl 56057504303 4.0 мм 3/8" РМ

Преимущества:

Высокая прочность;

Долговечность;

Быстрая заточка.

Заточное устройство Stihl 2 в 1, P 3/8 - практичный инструмент для быстрой заточки режущих зубьев и ограничителей глубины реза без отрыва от работы. Используется во время заточки пильной цепи 3/8" для фиксации напильника диаметром 4 мм. Устройство позволяет легко и быстро за один прием заточить зубья или ограничители глубины реза. Для пильных цепей c шагом 3/8".