Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зажим обратного кабеля Esab 6001
5.0
2
480 ₽
Клеммы заземления
    Зажим обратного кабеля Esab 6001
    Арт. X1329142
    5.0
    2
    Зажим обратного кабеля Esab 6001

      Зажим обратного кабеля Esab 6001

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип клеммы
      		зажим/крокодил
      Макс. ток, А
      		250
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления ESAB ECO на 250 А предназначена для присоединения сварочного кабеля к заземлению. Обеспечивают хороший контакт с рабочей деталью при помощи медного соединения. Это дает чистый переход тока с рабочей поверхности на сварочный кабель. Клемма также имеет омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой, что обеспечивает постоянное течение тока, даже если одна из точек присоединена не полностью.

        Преимущества

        • Хороший контакт с рабочей деталью при помощи медного соединения
        • Омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой