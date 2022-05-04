Зажим обратного кабеля Esab 6001

Преимущества

Хороший контакт с рабочей деталью при помощи медного соединения

Омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой

Клемма заземления ESAB ECO на 250 А предназначена для присоединения сварочного кабеля к заземлению. Обеспечивают хороший контакт с рабочей деталью при помощи медного соединения. Это дает чистый переход тока с рабочей поверхности на сварочный кабель. Клемма также имеет омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой, что обеспечивает постоянное течение тока, даже если одна из точек присоединена не полностью.