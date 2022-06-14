Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 180мм (22510-18)
Арт. 900408
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип зажимного инструмента
|струбцина
|
Класс товара
|бытовой
|
Вес, кг
|0.39
- Профессиональные зажимные клещи «ЗУБР» отличаются усиленной кованной конструкцией и тщательно закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает надежный захват, высокое качество выполнения работ и длительный срок службы. Обеспечивают надежную фиксацию и высокое давление опрессовки благодаря особопрочной конструкции и системе коленчатых рычагов. Тип – универсальные, для захвата профилированных, круглых или плоских деталей.
Преимущества
- Материал изготовления – кованная Cr-V сталь
- Товарная упаковка – карточка из пластика
- Изготовлены из легированной стали методом ковки
- Рабочие поверхности закалены
- Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии и увеличивает срок службы инструмента
- Длина зажима – 180 мм