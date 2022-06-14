Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 180мм (22510-18)

Преимущества

Материал изготовления – кованная Cr-V сталь

Товарная упаковка – карточка из пластика

Изготовлены из легированной стали методом ковки

Рабочие поверхности закалены

Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии и увеличивает срок службы инструмента

Длина зажима – 180 мм

Профессиональные зажимные клещи «ЗУБР» отличаются усиленной кованной конструкцией и тщательно закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает надежный захват, высокое качество выполнения работ и длительный срок службы. Обеспечивают надежную фиксацию и высокое давление опрессовки благодаря особопрочной конструкции и системе коленчатых рычагов. Тип – универсальные, для захвата профилированных, круглых или плоских деталей.