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Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 180мм (22510-18)
5.0
3
1 010 ₽
Клещи зажимные
    Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 180мм (22510-18)
    Арт. 900408
    5.0
    3
    Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 180мм (22510-18)

      Зажим ручной Зубр "ЭКСПЕРТ" 180мм (22510-18)

      1 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 900408
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Вес, кг
      		0.39
      Все характеристики
      1 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональные зажимные клещи «ЗУБР» отличаются усиленной кованной конструкцией и тщательно закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает надежный захват, высокое качество выполнения работ и длительный срок службы. Обеспечивают надежную фиксацию и высокое давление опрессовки благодаря особопрочной конструкции и системе коленчатых рычагов. Тип – универсальные, для захвата профилированных, круглых или плоских деталей.

        Преимущества

        • Материал изготовления – кованная Cr-V сталь
        • Товарная упаковка – карточка из пластика
        • Изготовлены из легированной стали методом ковки
        • Рабочие поверхности закалены
        • Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии и увеличивает срок службы инструмента
        • Длина зажима – 180 мм