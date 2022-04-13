Цанговые зажимы Knipex KN-4234280

Преимущества

Надежная фиксация

Высокое давление опрессовки

Никелирование защищает изделие от коррозии

Раствор губок для профиля: квадратного 90 мм

Возможность работы одной рукой

Сварочные зажимные клещи KNIPEX KN-4234280 - высокопрочный зажимной инструмент, рассчитанный на большие механические нагрузки. Предназначен для фиксации профилей с высотой ребра до 40 мм. Рабочая часть и рукоятки имеют никелевое покрытие, которое обеспечивает высокую антикоррозионную стойкость и поверхностную твердость. Для быстрой настройки зева на необходимый размер предусмотрен регулировочный винт. Конструкция рукоятки клещей позволяет снять с руки значительную часть нагрузки при проведении работ. Это дает возможность работать одной рукой.