Цанговые зажимы Knipex KN-4234280
Арт. 900420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип зажимного инструмента
|струбцина
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Класс товара
|бытовой
- Сварочные зажимные клещи KNIPEX KN-4234280 - высокопрочный зажимной инструмент, рассчитанный на большие механические нагрузки. Предназначен для фиксации профилей с высотой ребра до 40 мм. Рабочая часть и рукоятки имеют никелевое покрытие, которое обеспечивает высокую антикоррозионную стойкость и поверхностную твердость. Для быстрой настройки зева на необходимый размер предусмотрен регулировочный винт. Конструкция рукоятки клещей позволяет снять с руки значительную часть нагрузки при проведении работ. Это дает возможность работать одной рукой.
Преимущества
- Надежная фиксация
- Высокое давление опрессовки
- Никелирование защищает изделие от коррозии
- Раствор губок для профиля: квадратного 90 мм
- Возможность работы одной рукой