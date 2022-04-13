Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цанговые зажимы Knipex KN-4234280
5.0
2
Найти аналог
Ручные зажимы
    Цанговые зажимы Knipex KN-4234280
    Арт. 900420
    5.0
    2
    Цанговые зажимы Knipex KN-4234280
    Цанговые зажимы Knipex KN-4234280
      Цанговые зажимы Knipex KN-4234280
      Цанговые зажимы Knipex KN-4234280

      Цанговые зажимы Knipex KN-4234280

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 900420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочные зажимные клещи KNIPEX KN-4234280 - высокопрочный зажимной инструмент, рассчитанный на большие механические нагрузки. Предназначен для фиксации профилей с высотой ребра до 40 мм. Рабочая часть и рукоятки имеют никелевое покрытие, которое обеспечивает высокую антикоррозионную стойкость и поверхностную твердость. Для быстрой настройки зева на необходимый размер предусмотрен регулировочный винт. Конструкция рукоятки клещей позволяет снять с руки значительную часть нагрузки при проведении работ. Это дает возможность работать одной рукой.

        Преимущества

        • Надежная фиксация
        • Высокое давление опрессовки
        • Никелирование защищает изделие от коррозии
        • Раствор губок для профиля: квадратного 90 мм
        • Возможность работы одной рукой