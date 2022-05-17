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Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)
4.5
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)
    Арт. X10191201
    4.5
    2
    Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)
    Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)
    Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)
      Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)
      Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)
      Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)

      Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10191201
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зенкер BOSCH 1.609.200.315 с шестигранным хвостовиком обеспечивает ровное зенкование под винты и удаление заусенцев с отверстий в мягких материалах. Семь режущих кромок под углом 90 градусов обеспечивают легкую и ровную работу. Хорошая передача усилия за счет шестигранного хвостовика позволяет срезать материал заподлицо. Полированный зенкер из инструментальной стали с оптимальным качеством поверхности обеспечивает равномерное качество по дереву и пластмассам. Это сверло снабжено шестигранным хвостовиком и подходит ко всем стандартным дрелям-шуруповертам

        Преимущества

        • Семь режущих кромок под углом 90 градусов обеспечивают легкую и ровную работу
        • Хорошая передача усилия за счет шестигранного хвостовика позволяет срезать материал заподлицо
        • Полированный зенкер из инструментальной стали с оптимальным качеством поверхности для работы по дереву и пластмассам