Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)
Арт. X10191201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|13
- Зенкер BOSCH 1.609.200.315 с шестигранным хвостовиком обеспечивает ровное зенкование под винты и удаление заусенцев с отверстий в мягких материалах. Семь режущих кромок под углом 90 градусов обеспечивают легкую и ровную работу. Хорошая передача усилия за счет шестигранного хвостовика позволяет срезать материал заподлицо. Полированный зенкер из инструментальной стали с оптимальным качеством поверхности обеспечивает равномерное качество по дереву и пластмассам. Это сверло снабжено шестигранным хвостовиком и подходит ко всем стандартным дрелям-шуруповертам
Преимущества
- Семь режущих кромок под углом 90 градусов обеспечивают легкую и ровную работу
- Хорошая передача усилия за счет шестигранного хвостовика позволяет срезать материал заподлицо
- Полированный зенкер из инструментальной стали с оптимальным качеством поверхности для работы по дереву и пластмассам