Конусный зенкер Bosch 1.609.200.315 (13 мм)

Зенкер BOSCH 1.609.200.315 с шестигранным хвостовиком обеспечивает ровное зенкование под винты и удаление заусенцев с отверстий в мягких материалах. Семь режущих кромок под углом 90 градусов обеспечивают легкую и ровную работу. Хорошая передача усилия за счет шестигранного хвостовика позволяет срезать материал заподлицо. Полированный зенкер из инструментальной стали с оптимальным качеством поверхности обеспечивает равномерное качество по дереву и пластмассам. Это сверло снабжено шестигранным хвостовиком и подходит ко всем стандартным дрелям-шуруповертам

Преимущества