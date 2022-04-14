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Зеркало Тритон Ника-60 004.42.0600.001.01.01 подсветка, цвет белый
5.0
2
Найти аналог
Зеркала
    Зеркало Тритон Ника-60 004.42.0600.001.01.01 подсветка, цвет белый
    Арт. X169154361
    5.0
    2
    Зеркало Тритон Ника-60 004.42.0600.001.01.01 подсветка, цвет белый

      Зеркало Тритон Ника-60 004.42.0600.001.01.01 подсветка, цвет белый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154361
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Форма зеркала
      		прямоугольное
      Материал
      		ЛДСП
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ширина этой модели всего чуть более полуметра. Однако по своей надежности она не уступает большим аналогам. Поверхность качественная, зеркало для ванной не допускает искривлений и неточностей. Качество отображения и амальгаму вы также непременно оцените. Дизайн зеркала очень точный, простой и современный. Здесь нет округлостей и декора. Но для большинства внутренних интерьеров нет в них необходимости, ведь лишние детали осложняют процесс уборки и загромождают пространство.