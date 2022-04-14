Зеркало Тритон Ника-60 004.42.0600.001.01.01 подсветка, цвет белый

Ширина этой модели всего чуть более полуметра. Однако по своей надежности она не уступает большим аналогам. Поверхность качественная, зеркало для ванной не допускает искривлений и неточностей. Качество отображения и амальгаму вы также непременно оцените. Дизайн зеркала очень точный, простой и современный. Здесь нет округлостей и декора. Но для большинства внутренних интерьеров нет в них необходимости, ведь лишние детали осложняют процесс уборки и загромождают пространство.

