Зеркало с полочками Frap F607

Классическое овальное зеркало FRAP F607, с зеркальным обрамлением и тремя полочками разного размера. Защитное влагостойкое покрытие на основе серебряной амальгамы. Фацетная обработка кромки, полированные края. Зеркало можно дополнить светильником. Крепится на планку с обратной стороны зеркала. Благодаря простой конструкции зеркало легко монтируется на стену и подчеркивает дизайн всей ванной комнаты.