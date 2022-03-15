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Зеркало с полочками Frap F607
5.0
3
Найти аналог
Зеркала
    Зеркало с полочками Frap F607
    Арт. X169154232
    5.0
    3
    Зеркало с полочками Frap F607

      Зеркало с полочками Frap F607

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169154232
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Форма зеркала
      		овальное
      Материал
      		стекло
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Классическое овальное зеркало FRAP F607, с зеркальным обрамлением и тремя полочками разного размера. Защитное влагостойкое покрытие на основе серебряной амальгамы. Фацетная обработка кромки, полированные края. Зеркало можно дополнить светильником. Крепится на планку с обратной стороны зеркала. Благодаря простой конструкции зеркало легко монтируется на стену и подчеркивает дизайн всей ванной комнаты.