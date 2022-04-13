Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шкаф-зеркало Тритон Диана 60 002.42.0600.101.01.01 R (с подсветкой, справа)
5.0
2
Найти аналог
Зеркала
    Шкаф-зеркало Тритон Диана 60 002.42.0600.101.01.01 R (с подсветкой, справа)
    Арт. X1691549
    5.0
    2
    Шкаф-зеркало Тритон Диана 60 002.42.0600.101.01.01 R (с подсветкой, справа)

      Шкаф-зеркало Тритон Диана 60 002.42.0600.101.01.01 R (с подсветкой, справа)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691549
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Форма зеркала
      		прямоугольное
      Материал
      		ЛДСП, МДФ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зеркало со шкафчиком Диана – этот именно тот элемент интерьера, который несет важную функциональную нагрузку. Благодаря отличным отражающим свойствам, зеркало будет делать ванную комнату визуально больше, а сам шкафчик расположен так, чтобы там поместилось все необходимое. Специальное влагостойкое покрытие гарантирует долгий срок службы. Дополнительная подсветка выполнена в виде удобного верхнего светильника. Универсальный дизайн зеркала со шкафом подойдет любому современному ванному интерьеру.