Шкаф-зеркало Тритон Диана 65 002.42.0650.101.01.01.L (с подсветкой, слева)
Арт. X169154397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Форма зеркала
|прямоугольное
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Материал
|ЛДСП, МДФ
- Зеркало со шкафчиком Диана – этот именно тот элемент интерьера, который несет важную функциональную нагрузку. Благодаря отличным отражающим свойствам, зеркало будет делать ванную комнату визуально больше, а сам шкафчик расположен так, чтобы там поместилось все необходимое. Специальное влагостойкое покрытие гарантирует долгий срок службы. Дополнительная подсветка выполнена в виде удобного верхнего светильника. Универсальный дизайн зеркала со шкафом подойдет любому современному ванному интерьеру.