Шкаф-зеркало Тритон Кристи 60 003.42.0600.111.01.01.L (с подсветкой, слева)
Арт. X169154400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Форма зеркала
|прямоугольное
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Материал
|ЛДСП, МДФ
- Зеркало для ванной Кристина, это не просто зеркало, а целый комплект мебели, решающей различные задачи. Зеркало оснащено верхней подсветкой, полочкой для туалетных принадлежностей и небольшим шкафчиком с распашной дверью. Такая мебель для ванной существенно разгружает помещение от необходимых мелочей, делая их не заметными постороннему взгляду и в то же время всегда находящимися под рукой и хозяев.