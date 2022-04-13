Шкаф-зеркало Тритон Кристи 60 003.42.0600.111.01.01.L (с подсветкой, слева)

Зеркало для ванной Кристина, это не просто зеркало, а целый комплект мебели, решающей различные задачи. Зеркало оснащено верхней подсветкой, полочкой для туалетных принадлежностей и небольшим шкафчиком с распашной дверью. Такая мебель для ванной существенно разгружает помещение от необходимых мелочей, делая их не заметными постороннему взгляду и в то же время всегда находящимися под рукой и хозяев.