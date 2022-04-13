Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шкаф-зеркало Тритон Кристи 60 003.42.0600.111.01.01.L (с подсветкой, слева)
5.0
2
Найти аналог
Зеркала
    Шкаф-зеркало Тритон Кристи 60 003.42.0600.111.01.01.L (с подсветкой, слева)
    Арт. X169154400
    5.0
    2
    Шкаф-зеркало Тритон Кристи 60 003.42.0600.111.01.01.L (с подсветкой, слева)

      Шкаф-зеркало Тритон Кристи 60 003.42.0600.111.01.01.L (с подсветкой, слева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154400
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Форма зеркала
      		прямоугольное
      Материал
      		ЛДСП, МДФ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зеркало для ванной Кристина, это не просто зеркало, а целый комплект мебели, решающей различные задачи. Зеркало оснащено верхней подсветкой, полочкой для туалетных принадлежностей и небольшим шкафчиком с распашной дверью. Такая мебель для ванной существенно разгружает помещение от необходимых мелочей, делая их не заметными постороннему взгляду и в то же время всегда находящимися под рукой и хозяев.