Шкаф-зеркало Тритон Кристи 80 003.42.0800.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
Арт. X169154404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Форма зеркала
|прямоугольное
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Материал
|ЛДСП, МДФ
- Зеркальный шкаф Triton Кристи – это образец функционального подхода к оформлению ванных комнат. В нем нет ничего лишнего – полочка, шкафчик и светильник. Оно имеет небольшие габариты при большом собственном «росте», что позволит с легкостью поместить его даже в малогабаритной ванне. Объем помещения от этого нисколько не пострадает. Зеркало для ванной на своей полочке и в шкафчике даст место всему необходимому для принятия гигиенических процедур. Экономичная мягкая подсветка обеспечит удобство и уют пользователю.