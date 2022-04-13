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Шкаф-зеркало Тритон Кристи 80 003.42.0800.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
5.0
2
Найти аналог
Зеркала
    Шкаф-зеркало Тритон Кристи 80 003.42.0800.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
    Арт. X169154404
    5.0
    2
    Шкаф-зеркало Тритон Кристи 80 003.42.0800.101.01.01.R (с подсветкой, справа)

      Шкаф-зеркало Тритон Кристи 80 003.42.0800.101.01.01.R (с подсветкой, справа)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154404
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Форма зеркала
      		прямоугольное
      Материал
      		ЛДСП, МДФ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зеркальный шкаф Triton Кристи – это образец функционального подхода к оформлению ванных комнат. В нем нет ничего лишнего – полочка, шкафчик и светильник. Оно имеет небольшие габариты при большом собственном «росте», что позволит с легкостью поместить его даже в малогабаритной ванне. Объем помещения от этого нисколько не пострадает. Зеркало для ванной на своей полочке и в шкафчике даст место всему необходимому для принятия гигиенических процедур. Экономичная мягкая подсветка обеспечит удобство и уют пользователю.