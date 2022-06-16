Преимущества

Небольшие габариты Вихрь ЗД-350 74/2/1

Прочный металлический корпус, устойчивый к нагрузкам

Рассчитана на продолжительное время работы

Производительность - 350 кг продукта за час

Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1 поможет сэкономить силы и время на подготовку корма для домашней скотины. Отличается мобильностью и простотой эксплуатации. Оборудование подходит для переработки всех видов сухого фуражного зерна, включая масленичные культуры и другой подобной сельскохпродукции. Сырье засыпается в специальный отсек объемом 10 л.