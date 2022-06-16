Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
Арт. О00000013093
Характеристики
|
Производитель
|
Объем, л
|10
|
Съемный бункер
|Нет
|
Макс. производительность, кг/ч
|350
|
Тип двигателя
|электрический
- Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1 поможет сэкономить силы и время на подготовку корма для домашней скотины. Отличается мобильностью и простотой эксплуатации. Оборудование подходит для переработки всех видов сухого фуражного зерна, включая масленичные культуры и другой подобной сельскохпродукции. Сырье засыпается в специальный отсек объемом 10 л.
Преимущества
- Небольшие габариты Вихрь ЗД-350 74/2/1
- Прочный металлический корпус, устойчивый к нагрузкам
- Рассчитана на продолжительное время работы
- Производительность - 350 кг продукта за час