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Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
5.0
2
3 690 ₽
3 770 ₽
Зернодробилки
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
    Арт. О00000013093
    5.0
    2
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
    Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
      Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
      Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
      Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
      Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1
      Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1

      Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1

      • -80 ₽
      3 690 ₽
      3 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000013093
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Объем, л
      		10
      Съемный бункер
      		Нет
      Макс. производительность, кг/ч
      		350
      Тип двигателя
      		электрический
      Все характеристики
      • -80 ₽
      3 690 ₽
      3 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зернодробилка Вихрь ЗД-350 74/2/1 поможет сэкономить силы и время на подготовку корма для домашней скотины. Отличается мобильностью и простотой эксплуатации. Оборудование подходит для переработки всех видов сухого фуражного зерна, включая масленичные культуры и другой подобной сельскохпродукции. Сырье засыпается в специальный отсек объемом 10 л.

        Преимущества

        • Небольшие габариты Вихрь ЗД-350 74/2/1
        • Прочный металлический корпус, устойчивый к нагрузкам
        • Рассчитана на продолжительное время работы
        • Производительность - 350 кг продукта за час