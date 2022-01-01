Желтые защитные очки ADA VISOR CONTRAST – очки для защиты глаз водителей от ослепления фарами встречных машин в ночное время и зрения при длительной работе за компьютером.

Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении.

Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными.

Желтый светофильтр. Жёлтый цвет линз повышает контрастность и чёткость, снижает количество бликов как в светлое, так и в тёмное время суток. Такие линзы используются теми, кому нужно более чёткое видение в пасмурную и туманную погоду. Рекомендованы для водителей, лётчиков, охотников, стрелков и других, для кого важно исключительное качество изображения. Желтый цвет линз снижает утомляемость при работе за монитором компьютера.

Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком.

Защитные очки ADA VISOR CONTRAST отличный выбор для защиты глаз при повседневном использовании, вождении автомобиля, охоте и рыбалке.