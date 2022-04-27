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Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
5.0
2
1 760 ₽
2 050 ₽
Жидкости для биотуалетов
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
    Арт. X16916305
    5.0
    2
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
    Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра
      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра

      Жидкость для биотуалета Thetford АкваКемГрин 1.5 литра

      • -290 ₽
      1 760 ₽
      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16916305
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thetford
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип
      		жидкость для биотуалета
      Объем, л
      		1.5
      Все характеристики
      • -290 ₽
      1 760 ₽
      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Жидкость Thetford Aqua Kem Green 1,5 л предназначена для биотуалетов Тетфорд. Нижняя часть биотуалета представляет собой приемник отходов, куда заливается дезодорирующая жидкость. Благодаря применению специального раствора, происходит расщепление твердых отходов, а также используемой туалетной бумаги.
        Преимуществом данного средства является надежное избавление от неприятных запахов. Отработанный раствор легко удаляется из принимающего резервуара. Достаточно просто снять нижний уровень конструкции, повернуть патрубок вверх и слить жидкость в место утилизации. Отработанную жидкость можно сливать в почву, не причиняя вреда растениям, т.к. в химический состав раствора не входят вредные формальдегидные соединения.
        Все туалетные жидкости фирмы «Thetford» прошли тестирование и сертифицированы на экологическую безопасность. Состоят из органических солей. Емкость 1,5 литра. Цитрусовый аромат. Данная жидкость считается экологичной, ее можно выливать прямо в грядки, или в компостные ямы.