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Жидкость стеклоомывающая летняя Ярпена Спелая Дыня, 4 л
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Летняя жидкость для омывателя стекол
    Жидкость стеклоомывающая летняя Ярпена Спелая Дыня, 4 л
    Арт. О00000003247
    Жидкость стеклоомывающая летняя Ярпена Спелая Дыня, 4 л

      Жидкость стеклоомывающая летняя Ярпена Спелая Дыня, 4 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003247

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпена
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель летний
      Объем, л
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Жидкость стеклоомывающая  летняя Ярпена Спелая Дыня, 4 л - предназначена для омывания стекол и фар в автомобиле. Состав удаляет дорожную грязь и стойкие органические загрязнения со стекол  автомобиля. Не оставляет разводов на стеклянной поверхности и улучшает обзор. Исключает образование известковых отложений на форсунках стеклоомывателя. Продлевает срок службы стеклоочистителей.

        Преимущества

        • Безопасна
        • Температура кристализации -4 С°
        • Имеет приятный запах дыни