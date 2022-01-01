Жидкость стеклоомывающая летняя Ярпена Спелая Дыня, 4 л
Арт. О00000003247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель летний
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Объем, л
|4
- Жидкость стеклоомывающая летняя Ярпена Спелая Дыня, 4 л - предназначена для омывания стекол и фар в автомобиле. Состав удаляет дорожную грязь и стойкие органические загрязнения со стекол автомобиля. Не оставляет разводов на стеклянной поверхности и улучшает обзор. Исключает образование известковых отложений на форсунках стеклоомывателя. Продлевает срок службы стеклоочистителей.
Преимущества
- Безопасна
- Температура кристализации -4 С°
- Имеет приятный запах дыни