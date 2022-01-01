Преимущества

Безопасна

Температура кристализации -4 С°

Имеет приятный запах дыни

Жидкость стеклоомывающая летняя Ярпена Спелая Дыня, 4 л - предназначена для омывания стекол и фар в автомобиле. Состав удаляет дорожную грязь и стойкие органические загрязнения со стекол автомобиля. Не оставляет разводов на стеклянной поверхности и улучшает обзор. Исключает образование известковых отложений на форсунках стеклоомывателя. Продлевает срок службы стеклоочистителей.