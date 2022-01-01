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Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17, 4-3 ЖУК (01)
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17, 4-3 ЖУК (01)
    Арт. X130501308
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17, 4-3 ЖУК (01)

      Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17, 4-3 ЖУК (01)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501308

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухконтурный газовый котел ЖМЗ АКГВ 17, 4-3 ЖУК (01) - конвекционный, мощностью 17,4 кВт для обогрева 170 м2. Энергонезависимый принцип работы не предполагает подключение к электросети и это плюс, но обычно, при такой схеме, розжиг необходимо запустить вручную, а теплоноситель должен циркулировать естественным образом, т.е. без насоса. Основной минус энергонезависимых котлов — это отсутствие систем для экономии топлива электронного типа. 