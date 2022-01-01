Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17, 4-3 ЖУК (01)

Двухконтурный газовый котел ЖМЗ АКГВ 17, 4-3 ЖУК (01) - конвекционный, мощностью 17,4 кВт для обогрева 170 м2. Энергонезависимый принцип работы не предполагает подключение к электросети и это плюс, но обычно, при такой схеме, розжиг необходимо запустить вручную, а теплоноситель должен циркулировать естественным образом, т.е. без насоса. Основной минус энергонезависимых котлов — это отсутствие систем для экономии топлива электронного типа.