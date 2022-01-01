Котел газовый одноконтурный ЖМЗ АОГВ 11, 6-3 ЖУК (02) - конвекционный, работает котел на природном газе (метан, расход 1,3 куб. м/час) и сжиженном (пропан-бутановая смесь, расход 0,86 кг/час). Энергонезависимый принцип работы не предполагает подключение к электросети и это плюс, но обычно, при такой схеме, розжиг необходимо запустить вручную, а теплоноситель циркулирует естественным образом, т.е. без насоса. Основной минус подобных котлов — это отсутствие алгоритмов и систем экономии топлива электронного типа.