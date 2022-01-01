Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
Арт. О00000040849
Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
Арт. О00000040849
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1340
- Копальная остроконечная лопата с деревянным черенком и ручкой ZINLER 960 мм Z1.3H3G – незаменимый инвентарь на садово-огородном участке. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Модель оснащена эргономичной ручкой из ударопрочного пластика, что позволяет снизить нагрузку на запястье и исключает проворот черенка в руке. Заточенная кромка рабочей части позволяет с минимальными усилиями обрубать корни и плотный дерн, обеспечивает легкий вход инструмента в грунт.
Преимущества
- Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность
- Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка
- ZINLER Z1.3H3G имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины
- Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок
- Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость
- Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн