Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240

Преимущества

Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность

Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка

ZINLER Z1.3H3G имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины

Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок

Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость

Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн

Копальная остроконечная лопата с деревянным черенком и ручкой ZINLER 960 мм Z1.3H3G – незаменимый инвентарь на садово-огородном участке. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Модель оснащена эргономичной ручкой из ударопрочного пластика, что позволяет снизить нагрузку на запястье и исключает проворот черенка в руке. Заточенная кромка рабочей части позволяет с минимальными усилиями обрубать корни и плотный дерн, обеспечивает легкий вход инструмента в грунт.