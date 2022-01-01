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Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
1 350 ₽
Штыковые лопаты
    Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
    Арт. О00000040849
    Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
    Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
    Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
      Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
      Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240
      Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240

      Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 960 мм и ручкой ZINLER ЛКОЧ3р Z1.3H3G 4631151065240

      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040849

      Характеристики

      Производитель
      		ZINLER
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1340
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Копальная остроконечная лопата с деревянным черенком и ручкой ZINLER 960 мм Z1.3H3G – незаменимый инвентарь на садово-огородном участке. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Модель оснащена эргономичной ручкой из ударопрочного пластика, что позволяет снизить нагрузку на запястье и исключает проворот черенка в руке. Заточенная кромка рабочей части позволяет с минимальными усилиями обрубать корни и плотный дерн, обеспечивает легкий вход инструмента в грунт.

        Преимущества

        • Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность
        • Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка
        • ZINLER Z1.3H3G имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины
        • Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок
        • Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость
        • Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн