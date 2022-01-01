Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196

Преимущества

Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность

Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка

ZINLER Z1.2H1 имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины

Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок

Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость

Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн

Универсальная штыковая лопата с деревянным черенком ZINLER 1200 мм Z1.2H1 – незаменимый инвентарь для работы с грунтом на садово-огородном участке или строительной площадке. Для устойчивости к негативному влиянию влаги и износу березовый черенок обработан лаком. Не запаянная пружинная тулейка обеспечивает плотное крепление черенка – это позволяет исключить люфт в процессе эксплуатации.