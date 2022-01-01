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Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196
1 090 ₽
Штыковые лопаты
    Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196
    Арт. О00000040847
    Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196
    Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196
    Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196
      Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196
      Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196
      Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196

      Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ1 Z1.2H1 4631151065196

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040847

      Характеристики

      Производитель
      		ZINLER
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1440
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная штыковая лопата с деревянным черенком ZINLER 1200 мм Z1.2H1 – незаменимый инвентарь для работы с грунтом на садово-огородном участке или строительной площадке. Для устойчивости к негативному влиянию влаги и износу березовый черенок обработан лаком. Не запаянная пружинная тулейка обеспечивает плотное крепление черенка – это позволяет исключить люфт в процессе эксплуатации.

        Преимущества

        • Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность
        • Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка
        • ZINLER Z1.2H1 имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины
        • Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок
        • Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость
        • Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн