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Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
1 320 ₽
Штыковые лопаты
    Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
    Арт. О00000040848
    Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
    Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
    Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
      Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
      Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
      Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219

      Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219

      1 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040848

      Характеристики

      Производитель
      		ZINLER
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1340
      Все характеристики
      1 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная штыковая лопата с деревянным черенком и ручкой ZINLER 960 мм Z1.2H3G – незаменимый инвентарь для работы с грунтом на садово-огородном участке или строительной площадке. Лопата оснащена эргономичной ручкой из ударопрочного пластика, что позволяет снизить нагрузку на запястье и исключает проворот черенка в руке. Не запаянная пружинная тулейка обеспечивает плотное крепление черенка – это позволяет исключить люфт в процессе эксплуатации.

        Преимущества

        • Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность
        • Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка
        • ZINLER Z1.2H23G имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины
        • Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок
        • Черенок изготовлен из березы и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость
        • Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн