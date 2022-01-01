Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
Арт. О00000040848
Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком ZINLER ЛШУЧ3р Z1.2H3G 4631151065219
Арт. О00000040848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1340
- Универсальная штыковая лопата с деревянным черенком и ручкой ZINLER 960 мм Z1.2H3G – незаменимый инвентарь для работы с грунтом на садово-огородном участке или строительной площадке. Лопата оснащена эргономичной ручкой из ударопрочного пластика, что позволяет снизить нагрузку на запястье и исключает проворот черенка в руке. Не запаянная пружинная тулейка обеспечивает плотное крепление черенка – это позволяет исключить люфт в процессе эксплуатации.
Преимущества
- Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность
- Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка
- ZINLER Z1.2H23G имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины
- Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок
- Черенок изготовлен из березы и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость
- Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн