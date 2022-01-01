Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч3р Z1.1H3G 4631151065189

Преимущества

Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность

Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка

ZINLER Z1.1H3G имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины

Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок

Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость

Совковая песочная лопата с деревянным черенком и ручкой ZINLER тип 1, 960 мм Z1.1H3G применяется для разгрузки и погрузки сыпучих материалов при выполнении строительно-дорожных работ. Также широко используется в сельском хозяйстве и садоводстве. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Модель оснащена эргономичной ручкой из ударопрочного пластика, что позволяет снизить нагрузку на запястье и исключает проворот черенка в руке. Рабочая часть имеет ребра жесткости – это увеличивает прочность и позволяет работать с тяжелыми материалами.