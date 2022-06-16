Преимущества

Простота использования

Манометр - для отслеживания давления в шинах

Не нуждается в частом обслуживании - экономия времени

Ручка с широким курком - для удобной работы

Небольшой вес - рука не устанет при долгой деятельности

Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61 018-0903 подходит для бытового применения. Модель оснащена манометром, благодаря которому удобно отслеживать остаточное давление в шинах. Удобная ручка делает возможным долгую работу с инструментом без напряжения.