Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
5.0
2
Найти аналог
Пневмопистолеты для накачки шин
    Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
    Арт. О00000012381
    5.0
    2
    Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
    Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
    Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
    Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
      Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
      Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
      Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
      Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61

      Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012381
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		47х145х340
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61 018-0903 подходит для бытового применения. Модель оснащена манометром, благодаря которому удобно отслеживать остаточное давление в шинах. Удобная ручка делает возможным долгую работу с инструментом без напряжения.

        Преимущества

        • Простота использования
        • Манометр - для отслеживания давления в шинах
        • Не нуждается в частом обслуживании - экономия времени
        • Ручка с широким курком - для удобной работы
        • Небольшой вес - рука не устанет при долгой деятельности