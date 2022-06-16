Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61
Арт. О00000012381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|47х145х340
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Класс
|бытовой
- Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-61 018-0903 подходит для бытового применения. Модель оснащена манометром, благодаря которому удобно отслеживать остаточное давление в шинах. Удобная ручка делает возможным долгую работу с инструментом без напряжения.
Преимущества
- Простота использования
- Манометр - для отслеживания давления в шинах
- Не нуждается в частом обслуживании - экономия времени
- Ручка с широким курком - для удобной работы
- Небольшой вес - рука не устанет при долгой деятельности