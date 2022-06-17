Преимущества

Надежная и долговечная конструкция

Устойчивость к перегрузкам и перегреву

Возможность длительной работы Zitrek TG-62 012-2118 без остановки

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Удобство работы в местах, не обеспеченных электричеством

Специальная петля на корпусе для хранения пистолета в подвешенном состоянии

Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62 012-2118 используется в мастерских или автосервисах для накачивания автомобильных шин воздухом. Металлический корпус пистолета устойчив к механическим повреждениям.