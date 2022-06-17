Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62
Арт. О00000012382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Расход воздуха, л/мин
|140
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Тип соединения
|рапид
- Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62 012-2118 используется в мастерских или автосервисах для накачивания автомобильных шин воздухом. Металлический корпус пистолета устойчив к механическим повреждениям.
Преимущества
- Надежная и долговечная конструкция
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву
- Возможность длительной работы Zitrek TG-62 012-2118 без остановки
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
- Удобство работы в местах, не обеспеченных электричеством
- Специальная петля на корпусе для хранения пистолета в подвешенном состоянии