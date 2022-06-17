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Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62
5.0
2
Найти аналог
Пневмопистолеты для накачки шин
    Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62
    Арт. О00000012382
    5.0
    2
    Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62
    Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62
      Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62
      Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62

      Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012382
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Расход воздуха, л/мин
      		140
      Тип соединения
      		рапид
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для накачки с манометром Zitrek TG-62 012-2118 используется в мастерских или автосервисах для накачивания автомобильных шин воздухом. Металлический корпус пистолета устойчив к механическим повреждениям.

        Преимущества

        • Надежная и долговечная конструкция
        • Устойчивость к перегрузкам и перегреву
        • Возможность длительной работы Zitrek TG-62 012-2118 без остановки
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
        • Удобство работы в местах, не обеспеченных электричеством
        • Специальная петля на корпусе для хранения пистолета в подвешенном состоянии