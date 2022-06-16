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Продувочный пистолет Zitrek DG-10-3 (удлиненный)
5.0
2
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Продувочный пистолет Zitrek DG-10-3 (удлиненный)
    Арт. О00000012384
    5.0
    2
    Продувочный пистолет Zitrek DG-10-3 (удлиненный)

      Продувочный пистолет Zitrek DG-10-3 (удлиненный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012384
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		15х90х150
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продувочный удлиненный пистолет Zitrek DG-10-3 018-0910 применяется для очистки различных поверхностей от грязи и пыли. Благодаря удлиненному соплу позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной деятельности без перерывов.

        Преимущества

        • Отверстие на корпусе Zitrek DG-10-3 удлиненный 018-0910 - для хранения в подвешенном состоянии
        • Пневмоинструмент - низкая пожаро- и взрывоопасность
        • Длинное сопло - для работы в труднодоступных местах
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя