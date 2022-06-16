Продувочный пистолет Zitrek DG-10-3 (удлиненный)

Преимущества

Отверстие на корпусе Zitrek DG-10-3 удлиненный 018-0910 - для хранения в подвешенном состоянии

Пневмоинструмент - низкая пожаро- и взрывоопасность

Длинное сопло - для работы в труднодоступных местах

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Продувочный удлиненный пистолет Zitrek DG-10-3 018-0910 применяется для очистки различных поверхностей от грязи и пыли. Благодаря удлиненному соплу позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной деятельности без перерывов.