Продувочный пистолет Zitrek DG-10-3 (удлиненный)
Арт. О00000012384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|15х90х150
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Класс
|бытовой
- Продувочный удлиненный пистолет Zitrek DG-10-3 018-0910 применяется для очистки различных поверхностей от грязи и пыли. Благодаря удлиненному соплу позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной деятельности без перерывов.
Преимущества
- Отверстие на корпусе Zitrek DG-10-3 удлиненный 018-0910 - для хранения в подвешенном состоянии
- Пневмоинструмент - низкая пожаро- и взрывоопасность
- Длинное сопло - для работы в труднодоступных местах
- Малый вес за счет отсутствия двигателя