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Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
    Арт. О00000012387
    5.0
    2
    Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
    Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
    Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
    Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
      Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
      Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
      Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
      Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907

      Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012387
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Материал бачка
      		металл
      Мин. давление, атм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907 используется для окраски больших по площади поверхностей. Аппарат представляет собой герметически закрытый сосуд, в который под давлением подается сжатый воздух. Встроенный манометр позволяет контролировать давление внутри бака.

        Преимущества 

        • Регулировка давления - для выполнения разных задач
        • Малые габариты - для простоты хранения и транспортировки
        • Надежность конструкции - для долгого срока службы аппарата
        • Не требует специального обслуживания
        • Простота использования 