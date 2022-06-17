Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907 используется для окраски больших по площади поверхностей. Аппарат представляет собой герметически закрытый сосуд, в который под давлением подается сжатый воздух. Встроенный манометр позволяет контролировать давление внутри бака.

Преимущества