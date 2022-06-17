Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907
Арт. О00000012387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Материал бачка
|металл
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Мин. давление, атм
|3
Красконагнетательный бак Zitrek TP-08 018-0907 используется для окраски больших по площади поверхностей. Аппарат представляет собой герметически закрытый сосуд, в который под давлением подается сжатый воздух. Встроенный манометр позволяет контролировать давление внутри бака.
Преимущества
- Регулировка давления - для выполнения разных задач
- Малые габариты - для простоты хранения и транспортировки
- Надежность конструкции - для долгого срока службы аппарата
- Не требует специального обслуживания
- Простота использования